«Укрзализныця» изменила правила продажи билетов на поезда

«Укрзализныця» изменила правила продажи билетов. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141200-ukrzaliznycya-izmenila-pravila-prodaji-biletov-chto-izmenilos.html

Ракурс

«Укрзализныця» начнет продажу 100% билетов в поездах, следующих в Киев или транзитом через столицу. Такое решение объясняют согласованием вопроса с властями города Киева.

Железнодорожники уверяют, что все поезда дезинфицируют, а постель обрабатывается в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».





Объясняя продажу всех билетов, в компании ссылаются на постановление Министерства здравоохранения Украины от 03.07.2020 № 39. Согласно постановлению, перевозка пассажиров в железнодорожном транспорте разрешается в пределах количества мест, предусмотренного технической характеристикой поезда.

«Укрзализныця» подчеркнула, что в случае осуществления перевозки в регионы, в которых действует более жесткий карантин, перевозка разрешается только в пределах 50% количества мест.

В компании заверили, что пассажиров будут обязывать путешествовать в защитной маске, а также пройти процедуру измерения температуры дважды — на вокзале и при посадке в вагон.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» уволила руководство «Интерсити» и анонсировала новые рейсы.