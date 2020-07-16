«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на поїзди

«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141200-ukrzaliznycya-zminyla-pravyla-prodaju-kvytkiv-scho-zminylosya.html

Ракурс

«Укрзалізниця» розпочне продаж 100% квитків у потягах, що прямують до Києва та їдуть транзитом через столицю. Таке рішення пояснюють узгодженням питання із владою міста Києва.

Залізничники запевняють, що всі поїзди дезінфікують, а постіль обробляють у посиленому режимі. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».





Пояснюючи продаж усіх квитків, у компанії посилаються на постанову Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2020 № 39. Згідно з постановою, перевезення пасажирів у залізничному транспорті дозволяється в межах кількості місць, яка передбачена технічною характеристикою потягу.

«Укрзалізниця» наголосила, що у разі здійснення перевезення до регіонів, в яких діє більш жорсткий карантин, перевезення дозволяється лише в межах 50% кількості місць.

В компанії запевнили, що пасажири потягу будуть зобов’язані подорожувати у захисній масці, а також пройти процедуру вимірювання температури двічі — на вокзалі та під час посадки до вагона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» звільнила керівництво «Інтерсіті» й анонсувала нові рейси.