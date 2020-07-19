Війну релігійним сектам вирішили оголосити слуги народу. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n141325-viynu-religiynym-sektam-vyrishyly-ogolosyty-slugy-narodu.html

Ракурс

Релігійні секти в Україні існують, але на законодавчому рівні це питання залишається неврегульованим. Комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вирішив усунути цю прогалину в законодавстві і розробляє законопроект, який регулюватиме діяльність деструктивних релігійних організацій, які прийнято називати сектами.

Про це повідомила голова комітету нардеп із партії «Слуга народу» Галина Третьякова в інтерв’ю Hromadske.

Третьякова уточнила, що мова йде про релігійні організації, які працюють як фінансові установи і забирають у людей кошти та матеріальні цінності.

За словами нардепа, ця проблема широко обговорювалася у США, але в Україні це питання залишається відкритим. На думку Третьякової, секти є «цілою системою із нейролінгвістичного програмування» довірливих громадян.

Третьякова вважає, що така проблема виникає, коли під релігійною організацією маскується фінансова установа, у тому числі, і з «чорними нотаріусами». Головною метою такої організації є бажання переконати людину віддати все своє майно.

На думку Третьякової, у держави повинні бути важелі з протидії таким організаціям.

Як раніше писав «Ракурс», висловлювання Третьякової про «неякісних дітей» стали причиною нового скандалу, у який потрапила партія «Слуга народу». Нардеп запропонувала стерилізувати людей, від яких народжуються «неякісні діти».