Войну религиозным сектам решили объявить слуги народа. Фото: КП

https://racurs.ua/n141325-voynu-religioznym-sektam-reshili-obyavit-slugi-naroda.html

Ракурс

Религиозные секты в Украине существуют, но на законодательном уровне этот вопрос остается не урегулированным. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов решил устранить эту прореху в законодательстве и разрабатывает законопроект, который будет регулировать деятельность деструктивных религиозных организаций, которые принято называть сектами.

Об этом сообщила глава комитета нардеп из партии «Слуга народа» Галина Третьякова в интервью Hromadske.

Третьякова уточнила, что речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают у людей денежные средства и материальные ценности.

По словам нардепа, эта проблема широко обсуждалась в США, но в Украине этот вопрос остается открытым. По мнению Третьяковой, секты являются «целой системой по нейролингвистическому программированию» доверчивых граждан.

Третьякова считает, что такая проблема возникает, когда под религиозной организацией маскируется финансовое учреждение, в том числе, и с «черными нотариусами». Главной целью такой организации является убедить человека отдать все свое имущество.

По мнению Третьяковой, у государства должны быть рычаги по противодействию таким организациям.

Как ранее писал «Ракурс», высказывания Третьяковой о «некачественных детях» стали причиной нового скандала, в который попала партия «Слуга народа». Нардеп предложила стерилизовать людей, от которых рождаются «некачественные дети».