Собак научат выслушивать коронавирус. Фото:flickr.com

https://racurs.ua/n141324-sobaku-ischeyku-koronavirusa-treniruut-v-avstrii-ona-budet-vyyavlyat-bessimptomnyh-inficirovannyh.html

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Вооруженные силы Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для определения по запаху лиц, которые заразились коронавирусом.

Новый метод позволить выявлять COVID-19 у человека даже при бессимптомном течении заболевания. В военном кинологическом центре сейчас по специальной программе тренируют одну служебную бельгийскую овчарку. Об этом 19 июля сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Собаку тренируют апортировать специальную трубку с молекулами запаха коронавируса, которые удалось извлечь из инфицированной медицинской маски. Псу дают лакомство, если он обнаруживает такую трубку. В ближайшее время кинологи приступят к тестовой фазе обнаружения вируса с использованием инфицированной защитной маски.

Чтобы защитить служебную собаку и кинологов от болезни, трубки и маски обрабатываются ультрафиолетовым излучением, таким образом вирус дезактивируется.

Наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества. Сейчас мы находимся на этапе испытаний так называемой собаки-ищейки коронавируса. Она должна «вынюхивать» болезнь у людей. Фаза испытаний должна выявить, станет ли эта специальная тренировка неотъемлемой частью центра подготовки военных собак, — заявил министр обороны Клаудия Таннер.

Напомним, британские ученые пробуют побороть коронавирус с помощью собак. Они начали разрабатывать интенсивную программу тренировок, которая научит братьев наших меньших распознавать коронавирус именно у бессимптомных больных.