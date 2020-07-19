Собак навчать винухувати коронавірус. Фото: flickr.com

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Збройні сили Австрії почали в тестовому режимі тренувати службових собак для визначення по запаху осіб, які заразилися коронавірусом.

Новий метод дозволити виявляти COVID-19 у людини навіть при безсимптомному перебігу захворювання. У кінологічному військовому центрі наразі за спеціальною програмою тренують одну службову бельгійську вівчарку. Про це 19 липня повідомили у Міністерстві оборони, передає ТАСС.

Собаку тренують апортувати спеціальну трубку з молекулами запаху коронавірусу, які вдалося витягти з інфікованої медичної маски. Псові дають ласощі, якщо він виявляє таку трубку. Найближчим часом кінологи приступлять до тестової фази виявлення вірусу з використанням інфікованої захисної маски.

Щоб захистити службову собаку та кінологів від хвороби трубки і маски обробляються ультрафіолетовим випромінюванням, таким чином вірус дезактивується.

Наші службові собаки можуть виявляти різні речовини. Наразі ми знаходимося на етапі випробувань так званої собаки-шукача коронавірусу. Вона повинна «винюхувати» хворобу у людей. Фаза випробувань повинна виявити, чи стане ця спеціальна тренування невід'ємною частиною центру підготовки військових собак, — заявила міністр оборони Клаудія Таннер.

Нагадаємо, британські вчені пробують побороти коронавірус за допомогою собак. Вони почали розробляти інтенсивну програму тренувань, яка навчить братів наших менших розпізнавати коронавірус саме у безсимптомних хворих.