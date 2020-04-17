COVID-19 часто передається від безсимптомних хворих, вчені навчають собак винюхувати коронавірус, фото — Мир24

https://racurs.ua/ua/n136926-covid-19-chasto-peredaietsya-vid-bezsymptomnyh-hvoryh-vcheni-navchaut-sobak-vynuhuvaty-koronavirus.html

Ракурс

COVID-19 — небезпечний ворог людства, оскільки дуже великий відсоток хворих заражається від осіб, у яких відсутні симптоми захворювання.

Вчені з Гуанчжоу розповіли, що до половини випадків інфікування відбувається саме на безсимптомній стадії. Це означає, що людина, яка почувається добре, починає заражати інших людей до прояву перших ознак хвороби.

Таке дослідження опублікував авторитетний медичний журнал Nature Medicine. Вчені досліджували історію хвороби 94 пацієнтів з підтвердженим діагнозом і проаналізували вибірку з 77 пар, у якій чітко простежувалося, хто кого заразив. За їхньою оцінкою, 44% вторинних випадків були інфіковані під час безсимптомної стадії, коли не дотримувався домашній карантин.

Саме через це порада медиків носити маски, скорочувати контакти і залишатися вдома залишається хорошим рішенням для зниження поширення коронавірусу.

Тим часом британські вчені пробують побороти коронавірус за допомогою собак. Науковці почали розробляти інтенсивну програму тренувань, яка навчить братів наших менших розпізнавати коронавірус саме у безсимптомних хворих.

Програма тренування чотириногих буде готова протягом наступних шести тижнів. Про це заявили в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини. Глава департаменту з контролю за хворобами Джеймс Логан уточнив, що програма наразі перебуває на ранній стадії розробки.

Він вважає, що всі хвороби мають специфічні запахи. COVID-19, ймовірно, не виняток. Логан упевнений, що собаки зможуть розпізнати інфекційну хворобу за запахом завдяки добре розвиненому нюху.

Стверджується, що ці тварини вміють відчувати і реагувати на температурні зміни тіла людини. Логан нагадав, що собаки вже задіяні у виявленні таких недуг, як малярія, діабет, хвороба Паркінсона і рак.