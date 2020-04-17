COVID-19 часто передается от бессимптомных больных, ученые обучают собак вынюхивать коронавирус

https://racurs.ua/n136926-covid-19-chasto-peredaetsya-ot-bessimptomnyh-bolnyh-uchenye-obuchaut-sobak-vynuhivat-koronavirus.html

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COVID-19 — опасный враг человечества, поскольку очень большой процент больных заражается от лиц, у которых отсутствуют симптомы заболевания.

Ученые из Гуанчжоу рассказали, что в половине случаев инфицирование происходит именно на бессимптомной стадии. Это означает, что человек, который чувствует себя хорошо, начинает заражать других людей до проявления у него первых признаков болезни.

Такое исследование опубликовал авторитетный медицинский журнал Nature Medicine. Ученые исследовали историю болезни 94 пациентов с подтвержденным диагнозом и проанализировали выборку из 77 пар, в которой четко прослеживалось, кто кого заразил. По их оценке, 44% вторичных случаев были инфицированы во время бессимптомной стадии, когда не соблюдался домашний карантин.

Именно поэтому совет медиков носить маски, сокращать контакты и оставаться дома остается хорошим решением для снижения распространения коронавируса.

Между тем британские ученые решили побороть коронавирус с помощью собак. Ученые начали разрабатывать интенсивную программу тренировок, которая научит братьев наших меньших распознавать коронавирус именно у бессимптомных больных.

Программа тренировки четвероногих будет готова в течение следующих шести недель. Об этом заявили в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Глава департамента по контролю за болезнями Джеймс Логан уточнил, что программа пока находится на ранней стадии разработки.

Он считает, что все болезни имеют специфические запахи. COVID-19, вероятно, не исключение. Логан уверен, что собаки смогут распознать инфекционную болезнь по запаху благодаря хорошо развитому обонянию.

Утверждается, что эти животные умеют чувствовать и реагировать на температурные изменения тела человека. Логан напомнил, что собаки уже задействованы в выявлении таких недугов, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и рак.