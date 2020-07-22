Трамп використав фото з Майдану для ілюстрації хаосу

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Дональд Трамп. Фото: 24 канал
Трамп використав фото з Майдану для ілюстрації хаосуhttps://racurs.ua/ua/n141489-tramp-vykorystav-foto-z-maydanu-dlya-ilustraciyi-haosu.htmlРакурс
Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки (США), проспонсорував передвиборчу рекламу з фотографією, яка була зроблена в Україні під час Революції Гідності у 2014 році.
В рекламі фото з Майдану використовують для прикладу «хаосу». Рекламу зі скандальним фото Трамп опублікував у своєму Twitter (Твіттер).
На рекламному постері зі слоганом «Громадська безпека або хаос та насильство» з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, а з іншого — фото подій Революції гідності 2014 року.
Зазначається, що реклама адресована читачам від імені спільноти Evangelicals for Trump, яка насправді є частиною кампанії за переобрання Трампа. Також наголошується, що реклама оплачена самим Трампом.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Twitter заблокував публікацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це сталося після скарги на порушення авторських прав через використання пісні гурту Linkin Park.
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