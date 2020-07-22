Трамп використав фото з Майдану для ілюстрації хаосу

Дональд Трамп. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n141489-tramp-vykorystav-foto-z-maydanu-dlya-ilustraciyi-haosu.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки (США), проспонсорував передвиборчу рекламу з фотографією, яка була зроблена в Україні під час Революції Гідності у 2014 році.





В рекламі фото з Майдану використовують для прикладу «хаосу». Рекламу зі скандальним фото Трамп опублікував у своєму Twitter (Твіттер).

На рекламному постері зі слоганом «Громадська безпека або хаос та насильство» з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, а з іншого — фото подій Революції гідності 2014 року.

Зазначається, що реклама адресована читачам від імені спільноти Evangelicals for Trump, яка насправді є частиною кампанії за переобрання Трампа. Також наголошується, що реклама оплачена самим Трампом.