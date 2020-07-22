У Порошенко ответили Жвании на упреки о захвате власти. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/n141495-u-poroshenko-otvetili-jvanii-na-upreki-o-zahvate-vlasti-v-2014-godu.html

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«Европейская солидарность» отреагировала на заявление соратника Петра Порошенко Давида Жвании о том, что пятый президент и его команда использовали взятки и обещания, чтобы захватить власть в Украине.

Заявление Жвании у Порошенко назвали сплошным фейком. В политсиле отметили, что экс-нардеп часто посещает Российскую Федерацию и участвует в пропагандистских программах российского телевидения. Об этом 22 июля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу партии «ЕС».

Украинцы издавна говорят, ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании — сплошной фейк. Но с ним такое уже не впервые. Жвания настолько часто менял политическую позицию, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля, — отметили в партии.



Напомним, 22 июля бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания опубликовал на YouTube видеообращение, в котором обвинил экс-президента и его команду в захвате власти в 2014 году. Он заявил, что Порошенко «купил» поддержку в Евросоюзе и пообещал олигархам выгоды.

Бывший парламентарий заявлял, что Порошенко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Николай Мартыненко финансировали Майдан, подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели переговоры с депутатами «Партии регионов» и иностранными посольствами".