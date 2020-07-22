Группа астрономов обнаружила новую экзопланету, похожую на Сатурн. Фото: bm.img.com.ua

https://racurs.ua/n141494-novuu-planetu-vpervye-otkryla-gruppa-astronomov-lubiteley.html

Ракурс

Астрономы-любители впервые открыли экзопланету Gliese 3470с, похожую на Сатурн.

Планета вращается вокруг звезды Gliese 3470 — красного карлика, который находится на расстоянии 100 световых лет от Земли в созвездии Рака. Радиус новой планеты 9,2 раза больше радиуса Земли, а период вращения составляет 66 дней. Небесное тело обнаружили исследователи из проекта «Охота на обитаемую экзопланету». Открытие они сделали в обсерватории OKSky, в американском штате Оклахома. Об этом сообщается на сайте Cornell University.

Любители заявили, что обнаружили три транзита Gliese 3470с: первый 23 декабря 2019 года, второй 27 февраля 2020 года и третий 3 мая этого года. Также зафиксировали еще 12 других транзитов, которые могут принадлежать другим экзопланетам.

Научное сообщество пока не подтвердило это открытие. Астроном обсерватории OKSky Филипп Скотт заявил, что, если исследование подтвердится, то Gliese 3470c будет первой экзопланетой, полностью открытой астрономами-любителями.

Раньше вокруг Gliese 3470 уже обнаружили экзопланету Gliese 3470b.

Напомним, в июне группа британских астрономов обнаружила две новые планеты у других звезд. Эти экзопланеты расположены за 11 световых лет от Земли, что довольно недалеко по космическим меркам.