Экс-глава «Укравтодора» Славомир Новак. Фото: pravda.com

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Славомир Новак, бывший руководитель «Укравтодора», арестован в Польше.

Суд Варшавы избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. У адвокатов Новака есть время чтобы обжаловать взятие под стражу. Сам Новак называет свое задержание «политическим актом» и не признает себя виновным. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Мирослава Чир, передает polsatnews.pl.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего председателя «Укравтодора» и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. Спецоперацию проводили правоохранители Украины и Польши, против него ведут расследование следователи двух стран.

Бывшему чиновнику инкриминируют управление организованной преступной группой, вместе с ним задержали бизнесмена и бывшего командира воинской части GROM.

После задержания Новака, в офисах «Укравтодора» и компаний, участвовавших в тендерах, прошли обыски. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что расследуются преступные действия 2016−2019 годов, которые «начинались в Украине и заканчивались в Польше».