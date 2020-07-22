Украина идентифицировала переданное боевиками тело военного. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n141492-ukraina-identificirovala-peredannoe-boevikami-telo-voennogo-stalo-izvestno-imya-geroya.html

Ракурс

В Украине идентифицировали тело погибшего бойца, которое 21 июля боевики, которые контролируются Россией, передали украинской стороне.

Процедура опознания и судебно-медицинская экспертиза установила, что погибший — сержант Ярослав Журавель. Командование считало его раненым 13 июля во время нападения возле Зайцево на эвакуационную группу украинских военных, которые должны были забрать тело погибшего собрата. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что церемония прощания с украинским патриотом состоится 23 июля в 11.00 в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными, — отметили в штабе и заверили, что за свои преступления оккупанты понесут ответ.



Напомним, 21 июля российские оккупанты передали Украине тело бойца, который погиб во время обстрелов боевиков. Считалось, что погибший — третий военнослужащий, которого ранее считали раненым 13 июля возле населенного пункта Зайцево.

Также вчера СМИ сообщили, что кремлевские наемники совершили надругательство над телом военного медика, который погиб на Донбассе и тело которого позже боевики передали украинской стороне.