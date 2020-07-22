Україна ідентифікувала передане бойовиками тіло військового. Фото: vchasnoua.com

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В Україні ідентифікували тіло загиблого бійця, яке 21 липня бойовики, які контролюються Росією, передали українській стороні.

Процедура упізнання та судово-медична експертиза встановила, що загиблий — сержант Ярослав Журавель. Командування вважало його пораненим 13 липня під час нападу біля Зайцевого на евакуаційну групу українських військових, які повинні були забрати тіло загиблого побратима. Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що церемонія прощання з українським патріотом відбудеться 23 липня об 11.00 у селі Андріївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними, — зазначили в штабі та запевнили, що за свої злочини окупанти понесуть відповідь.



Нагадаємо, 21 липня російські окупанти передали Україні тіло бійця, що загинув під час обстрілів бойовиків. Вважалося, що загиблий — третій військовослужбовець, якого раніше вважали пораненим 13 липня біля населеного пункту Зайцеве.

Також вчора ЗМІ повідомили, що кремлівські найманці здійснили наругу над тілом військового медика, який загинув на Донбасі й тіло якого бойовики пізніше передали українській стороні.