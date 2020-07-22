Луцькому терористу повідомили про підозру. Фото: kp.ru

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Терористові з Луцька Максиму Кривошу, який захопив та утримував автобус із заручниками, повідомили про підозру.

Зловмисника підозрюють у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників з погрозою знищення людей, посяганні на життя працівника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України). Про це 22 липня повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді арешту. У Венедіктової додали, що триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Максим Кривош (Плохой) 21 липня захопив автобус «Богдан», який прямував до Берестечка через обласний центр, і забарикадувався у ньому в центрі Луцька. Зловмисник стріляв в бік правоохоронців та жбурляв гранати. Служба безпеки України кваліфікувала подію як терористичний акт.

Терорист вимагав від президента Володимира Зеленського записати відеозвернення із закликом дивитися документальний фільм «Земляни» 2005 року про жорстоке поводження з тваринами. Глава держави виконав умови бойовика, але згодом видалив відео з соцмережі. Пізніше Зеленський заявив, що робив усе, щоб зберегти життя людей.

Того ж вечора терорист здався правоохоронцям, а спецпризначенці звільнили захоплених з автобусу заручників. Сьогодні, 22 липня, в СБУ пояснили дивну спецоперацію та штурм автобуса.