Луцкому террористу сообщили о подозрении. Фото: kp.ru

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Террористу из Луцка Масиму Кривошу, который захватил и удерживал автобус с заложниками, сообщили о подозрении.

Злоумышленника подозревают в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом 22 июля сообщили в Офисе генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. У Венедиктовой добавили, что продолжается досудебное расследование.

Напомним, Максим Кривош (Плохой) 21 июля захватил автобус «Богдан», который следовал в Берестечко через областной центр, и забаррикадировался в нем в центре Луцка. Злоумышленник стрелял в сторону правоохранителей и швырял гранаты. Служба безопасности Украины квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Террорист требовал от президента Владимира Зеленского записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о жестоком обращении с животными. Глава государства выполнил условия боевика, но впоследствии удалил видео из соцсети. Позже Зеленский заявил, что делал все, чтобы сохранить жизнь людей.

Того же вечера террорист сдался правоохранителям, а спецназовцы освободили из автобуса захваченных заложников. Сегодня, 22 июля, в СБУ объяснили странную спецоперацию и штурм автобуса.