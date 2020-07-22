Екс-глава «Укравтодору» Славомір Новак. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n141493-eks-glavu-ukravtodoru-novaka-zaareshtuvaly-v-polschi.html

Ракурс

Славомір Новак, колишній керівник «Укравтодору», арештований у Польщі.

Суд Варшави обрав екс-посадовцю запобіжний захід у виді арешту строком на три місяці. Адвокати Новака мають час щоб оскаржити взяття під варту. Сам Новак називає своє затримання «політичним актом» і не визнає себе винним. Про це повідомила речник прокуратури Варшави Мирослава Чир, передає polsatnews.pl.

Нагадаємо, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього голову «Укравтодору» та екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака. Спецоперацію проводили правоохоронці Українці та Польщі, щодо нього й ведуть розслідування слідчі двох країн.

Колишньому посадовцю інкримінують управління організованою злочинною групою, разом із ним затримали бізнесмена і колишнього командира військової частини GROM.

Після затримання Новака, в офісах «Укравтодору» і компаній, які брали участь в тендерах, пройшли обшуки. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що розслідуються злочинні дії 2016−2019 років, які «починалися в Україні і закінчувалися в Польщі».