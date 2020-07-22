Група астрономів-любителів виявила нову екзопланету, схожу на Сатурн. Фото: bm.img.com.ua

https://racurs.ua/ua/n141494-novu-planetu-vpershe-vidkryla-grupa-astronomiv-amatoriv.html

Ракурс

Астрономи-аматори вперше відкрили екзопланету Gliese 3470с, схожу на Сатурн.

Планета обертається навколо зірки Gliese 3470 — червоного карлика, який знаходиться на відстані за 100 світлових років від Землі в сузір’ї Рака. Радіус нової планети 9,2 рази більше радіусу Землі, а період обертання становить 66 днів. Небесне тіло виявили дослідники з проекту «Полювання на населену екзопланету». Відкриття вони зробили в обсерваторії OKSky, в американському штаті Оклахома. Про це повідомляється на сайті Cornell University.

Любителі заявили, що виявили три транзити Gliese 3470с: перший 23 грудня 2019 року, другий 27 лютого 2020 року та третій 3 травня цього року. Також було зафіксовано ще 12 інших транзитів, які можуть належати іншим екзопланетам.

Наукове співтовариство поки не підтвердило це відкриття. Астроном обсерваторії OKSky Філіп Скотт заявив, що, якщо дослідження підтвердиться, то Gliese 3470c буде першою екзопланетою, повністю відкритою астрономами-аматорами.

Раніше навколо Gliese 3470 вже виявили екзопланету Gliese 3470b.

Нагадаємо, у червні група британських астрономів виявила дві нові планети біля інших зірок. Ці екзопланети розташовані за 11 світлових років від Землі, що досить недалеко за космічними мірками.