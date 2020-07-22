23 июля праздник — Антониев день. Фото: znaj.ua

https://racurs.ua/n141496-23-iulya-antoniev-den-i-den-kitov-i-delfinov.html

Ракурс

23 июля ежегодно в Украине отмечают народный праздник Антония Громоносца, а православная церковь чтит преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры.

Наши предки в Антониев день особое значение придавали грому. Если день святителя был в среду или пятницу, и в этот день звучали грозовые раскаты — это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким — ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к ливню.

Также в этот день селяне собирали ряску с водоемов — наполняли корзины и кормили ею птиц. Также это растение использовали в качестве удобрения. Кроме того, в народе считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки.

В мире 23 июля отмечают Всемирный день китов и дельфинов, который был учрежден в 1986 году, после того, как Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих.

Кроме того, 23 июля отмечается День инженера в Сингапуре, День Ренессанса в Омане, День дружбы в Боливии, День защиты детей в Индонезии, День писем в Японии, День революции в Египте, День ванильного мороженого в США.

Напомним, 22 июля Православная церковь отмечала память святых мучеников Кирилла и Панкратия. Кроме того, сегодня отмечали День освобождения Северодонецка от пророссийских боевиков.