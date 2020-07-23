Чотирьох бійців ООС поранили сепаратисти. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n141498-chetvero-biyciv-oos-poraneni-na-donbasi.html

Ракурс

Бойовики на Донбасі, контрольовані Російською Федерацією, 22 липня 15 разів порушили режим тиші.

Агресор застосовував міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю. Четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Про це 23 липня повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

Неподалік Майорська ворог застосував міномети калібру 120 мм та випустив у бік позицій ЗСУ 25 мін. Поблизу Хутора Вільний кремлівські найманці стріляли з гранатометів різних систем, а біля Кримського — у бік українських захисників гатили зі штатного озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів.

У передмісті Мар’їнки теж було неспокійно — окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Із цього ж озброєння був зафіксований вогонь у бік населених пунктів Лебединське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка та Талаківка. А біля Богданівки сепаратисти застосували дрон — скинули з нього гранатометний постріл ВОГ-25.

Розвідка стверджує, що 22 липня українські військові ліквідували одного та поранили трьох загарбників. А 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі. Згідно з ухваленим рішенням, з 00.01 27 липня вогонь має бути припинено.