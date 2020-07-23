Курс гривні на 23 липня встановив НБУ. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n141500-kurs-gryvni-na-23-lypnya-vstanovyv-nbu-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс гривні на 23 липня встановив Національний банк України.

Американський долар знову зріс у ціні й коштує 27 грн 78 коп. Євро теж подорожчав і коштує 32 грн 19 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці Нацбанку.

Українська грошова одиниця подешевшала й валюти інших країн. Польський злотий коштує 7 грн 27 коп., а ціна чеської крони 23 липня 1 грн 22 коп., а фунт стерлінгів коштує 35 грн 35 коп.

Нагадаємо, 20 липня новий голова Національного банку України Кирило Шевченко запевнив, що очолюване ним відомство наразі не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку. За словами банкіра, НБУ не виходив з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок впродовж 13−20 липня, оскільки коливання котирувань перебували в межах норми.