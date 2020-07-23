НАБУ против ОАСК — судья Вовк не хочет уходить в отставку, фото — Цензор

https://racurs.ua/n141504-nabu-protiv-oask-sudya-vovk-ne-hochet-uhodit-v-otstavku.html

Ракурс

Павел Волк, руководитель Окружного административного суда Киева, не уйдет в отставку после обнародования записей его разговоров.

Вовк считает их сфальсифицированными и заявил, что «будет отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля», сообщает «РБК-Украина».

В Совете судей считают, что действия Антикоррупционного бюро, которое расследует дело против ОАСК, негативно влияют на авторитет украинских судов. Председатель этой организации Богдан Монич считает, что вина судей в предъявленных им подозрениях еще не доказана, и упрекнул НАБУ тем, что оно должно противодействовать коррупции, а не публиковать видеоролики.

Монич считает, что призывы ликвидировать ОАСК «не основаны на бесспорно доказанных фактах». Председатель Совета судей призвал уважать независимость судебной ветви власти.

Ранее глава профильного комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин («Слуга народа») не поддержал инициативу о ликвидации ОАСК.

На прошлой неделе НАБУ сообщил о подозрении Вовку, его заместителю, еще пятерым судьям и председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Бюро обнародовало записи разговоров с судьями Окружного административного суда Киева, которые свидетельствуют о коррупции в этом суде и Государственной судебной администрации.

НАБУ уже сообщало об этом эпизоде ​​год назад. В июле 2019 года детективы НАБУ провели обыски в ОАСК, в том числе в кабинете Вовка. Высший совет правосудия отказался отстранить его от работы, но он сам сложил свои полномочия 20 августа.

По информации НАБУ, в январе-феврале 2019 года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия провела конкурс на должность председателя Государственной судебной администрации.

Ее председатель Холоднюк не мог учавствовать в нем, поскольку не соответствовал требованиям для кандидатов. Он решил, как пишет НАБУ, помешать проведению конкурса и таким образом сохранить должность. За помощью он обратился к Вовку, чтобы тот помешал назначению победителя конкурса.