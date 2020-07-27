Расследование «пленок Вовка» заблокировала Венедиктова — новости Украины

https://racurs.ua/n141668-rassledovanie-plenok-volka-zablokirovala-venediktova-smi.html

Ракурс

Расследование «пленок Вовка» — записей разговоров якобы председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей — заблокировала глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

Это произошло после обнародования второй части «пленок Вовка» 17 июля, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрения сразу 12 фигурантам дела об установлении контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. Речь идет о восьми судьях ОАСК, председателе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюке и нескольких адвокатах, пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора.

Теперь следствие не может обратиться в Высший совет правосудия с просьбой об отстранении судей, которым предъявлено подозрение, поскольку Венедиктова своим решением ликвидировал группу прокуроров по делу об ОАСК. Руководителем группы был замгенпрокурора Андрей Любович. Накануне ликвидации группы Любович и Венедиктова согласовали вручения подозрений 12 фигурантам, в том числе и Вовку.

Отметим, что после смены подследственности необходима смена группы прокуроров в уголовном производстве. В то же время глава САП сейчас якобы находится в отпуске, а Венедиктова еще должна утвердить новую группу прокуроров. Без этих действий НАБУ не может обращаться в Высший совет правосудия с просьбой об отстранении судей ОАСК, которым предъявлены подозрения.

Кроме этого, как пишет СМИ, Венедиктова кардинально сузила перечень обязанностей своего заместителя Любовича, а также якобы требовала, чтобы он написал заявление об отставке.

Напомним, исключительные полномочия Окружного административного суда Киева дают этому суду право рассматривать дела, касающиеся исков против центральных органов государственной власти. И в ходе рассмотрения дел практически блокировать любые действия государства.

Ранее мы сообщали, что Павел Вовк, руководитель Окружного административного суда Киева, не уйдет в отставку после обнародования записей его разговоров. Вовк считает их сфальсифицированными и заявил, что «будет отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля».