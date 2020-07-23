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Ракурс
Правосудие. Фото: Pixabay

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в давлении на судью Вовка

23 июл 2020, 18:40
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Высший совет правосудия (ВСП) призвал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) воздержаться от информационной атаки на Окружной админсуд Киева (ОАСК) и его главу Павла Вовка.

По мнению членов совета, давление со стороны НАБУ влияет на независимость судебной власти и подрывает авторитет служителей фемиды. Об этом стало известно из заявления ВСП.

В ВСП отметили, что с 17 июля НАБУ на своем официальном сайте, странице в Facebook, YouTube-канале, других интернет-ресурсах распространяет информацию под названиями «Коррупция в ОАСК», «Злоупотребление в ОАСК: обновление».

Отмечается, что в этих сообщениях указано, якобы детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему коррупционного правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось главой ОАСК как инструмент захвата власти в судебной системе.


Представители ВСП заявили, что такие заявления не соответствуют презумпции невиновности.

Напомним, ранее мы сообщали, что Павел Вовк, руководитель Окружного административного суда Киева, не уйдет в отставку после обнародования записей его разговоров. Вовк считает их сфальсифицированными и заявил, что «будет отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля».

Источник: Ракурс


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