Вища рада правосуддя звинуватила НАБУ в тиску на суддю Вовка

Правосуддя. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141539-vyscha-rada-pravosuddya-zvynuvatyla-nabu-v-tysku-na-suddu-vovka.html

Ракурс

Вища рада правосуддя (ВРП) закликала Національне антикорупційне бюро (НАБУ) утриматися від інформаційної атаки на Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) та його главу Павла Вовка.

На думку членів ради, тиск із боку НАБУ впливає на незалежність судової влади та підриває авторитет служителів феміди. Про це стало відомо з заяви ВРП.

У ВРП зазначили, що з 17 липня НАБУ на своєму офіційному сайті, сторінці у Facebook, YouTube-каналі, інших Інтернет-ресурсах оприлюднює та поширює інформацію під назвами «Корупція в ОАСК», «Зловживання в ОАСК: оновлено» тощо.

Зазначається, що у цих повідомленнях вказано, нібито детективи задокументували не тільки окремі факти вчинення корупційних злочинів, а й викрили цілу систему керованого правосуддя, яке не лише сприяло особистому збагаченню суддів, а й використовувалося головою ОАСК як інструмент захоплення ним влади у судовій системі.

Представники ВРП заявили, що такі заяви не відповідають презумпції невинуватості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Павло Вовк, керівник Окружного адміністративного суду Києва, не піде у відставку після оприлюднення записів його розмов. Вовк вважає їх сфальсифікованими та заявив, що «буде відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля».