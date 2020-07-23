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Ракурс
Володимир Зеленський анонсував відкриття нових КПВВ, фото: «Вчасно»

Нові КПВВ на Донбасі анонсував Зеленський

23 лип 2020, 17:59
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Президент України Володимир Зеленський завив про проведення активної роботи в Нормандському форматі та в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо якнайшвидшого одночасного відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі.

Ці пункти мають бути відкриті у містах та Щасті. Про це Зеленський заявив під час робочої поїздки на Донбас разом із президентом Швейцарії Симонеттою Соммаруга, котра перебуває з візитом в Україні, повідомляє прес-служба Офісу президента.


Необхідні взаємні гарантії безпеки для здійснення робіт з облаштування цих КПВВ діють з 10 липня цього року, — додав Зеленський.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 22 липня, російсько-терористичні війська на Донбасі 15 разів порушили режим тиші. В результаті чотири українські військовослужбовці були поранені.

Джерело: Ракурс


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