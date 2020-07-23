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Ракурс
Владимир Зеленский анонсировал открытие новых КПВВ, фото: «Вчасно»

Новые КПВВ на Донбассе анонсировал Зеленский

23 июл 2020, 17:59
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Президент Украины Владимир Зеленский завил о проведении активной работы в Нормандской формате и в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске по скорейшему одновременному открытию новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Эти пункты должны быть открыты в городах Золотом и Счастье. Об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки на Донбасс вместе с президентом Швейцарии Соммаруга, которая находится с визитом в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.


Необходимые взаимные гарантии безопасности для осуществления работ по обустройству этих КПВВ действуют с 10 июля этого года, — добавил Зеленский.

Напомним, в течение минувших суток, 22 июля, российско-террористические войска на Донбассе 15 раз нарушили режим тишины. В результате четыре украинские военнослужащие были ранены.

Источник: Ракурс


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