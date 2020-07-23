Кормить в поездах снова начнет «Укрзализныця»

Питание в поездах. Фото: УНН

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«Укрзализныця» возобновила услуги питания в поездах. Теперь пассажиры скоростных поездов Интерсити и Интерсити + смогут приобрести не только воду, но и пищевые продукты.

Каждое блюдо будут расфасовывать в закрытую тару, а отдельные продукты помещать в индивидуальную упаковку. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что пассажиры должны будут соблюдать правила безопасной дистанции и находиться в буфете в количестве не более двух человек. В поездах дальнего следования пассажиры смогут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

Также в «Укрзализныце» сообщали, что планируют полностью восстановить железнодорожное сообщение уже в августе.

Компания начинает восстановление своей полноценной работы согласно Постановлению Министерства здравоохранения № 39 от 03.07.2020 «О внесении изменений во временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации железнодорожных перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» готова начать продажу 100% билетов в поездах, следующих в Киев и едущих транзитом через столицу. Железнодорожники уверяют, что все поезда дезинфицируют, а постель обрабатывают в усиленном режиме.