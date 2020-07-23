Фильм «Земляне» вышел в 2005 году, фото: KinoTime

https://racurs.ua/n141536-na-terakt-v-lucke-otreagiroval-rejisser-proreklamirovannogo-terroristom-filma.html

Ракурс

Фильм «Земляне», посмотреть который президент Украины Владимир Зеленский призвал по требованию террориста, недавно захватившего автобус с пассажирами в Волынской области, был снят в 2005 году режиссером Шоном Монсоном.

Монсон на странице фильма в социальной сети Фейсбук отреагировал на включение его фильма в перечень требований луцкого террориста.

«Земляне» не одобряют и не потакают актам террора, поскольку наше послание — это сострадание ко всем существам, — подчеркнул Монсон.

Он отметил, что этот фильм рассказывает о «глобальной бойне миллиардов беззащитных животных», которая, по словам Монсона, не только наносит вред здоровью людей, но и является основной причиной изменения климата.

Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору, — подчеркнул режиссер.

Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех, — добавил он.



Напомним, Зеленский вечером 21 июня в своем Фейсбуке опубликовал видеообращение, в котором призвал смотреть фильм «Земляне». В обмен луцкий террорист отпустил трех заложников. После освобождения всех заложников и задержания террориста Зеленский удалил это обращение.