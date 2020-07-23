Фільм «Земляни» вийшов у 2005 році, фото: KinoTime

https://racurs.ua/ua/n141536-na-terakt-u-lucku-vidreaguvav-rejyser-proreklamovanogo-terorystom-filmu.html

Ракурс

Фільм «Земляни», подивитися який президент України Володимир Зеленський закликав на вимогу терориста, котрий нещодавно захопив автобус з пасажирами у Волинській області, був знятий у 2005 році режисером Шоном Монсоном.

Монсон на сторінці фільму у соціальній мережі Фейсбук відреагував на включення його кінострічки до переліку вимог луцького терориста.

Земляни" не схвалюють і не потурають актам терору, оскільки наше послання — це співчуття до всіх істот, — наголосив Монсон.

Він зазначив, що цей фільм розповідає про «глобальну бійню мільярдів беззахисних тварин», котра, за словами Монсона, не лише завдає шкоди здоров’ю людей, але й є основною причиною зміни клімату.

Однак ми не використовуємо терор, щоб спонукати людей до терору, — наголосив режисер.

Ми повинні рухатися вперед без насильства стосовно всіх, — додав він.



Нагадаємо, Зеленський ввечері 21 липня у своєму Фейсбуці опублікував відеозвернення, в якому закликав дивитися фільм «Земляни». В обмін луцький терорист відпустив трьох заручників. Після звільнення всіх заручників та затримання терориста Зеленський видалив це звернення.