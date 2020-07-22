Фільм "Земляни". Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n141450-zemlyany-scho-vidomo-pro-film-yakyy-reklamuvav-luckyy-teroryst.html

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«Земляни» — фільм, що прославився завдяки вимогам луцького терориста Максима Кривоша. Це документальна стрічка 2005 року про проблему експлуатації тварин людьми заради розваг, їжі та одягу.

Режисером фільму виступив зоозахисник Шон Монсон, а закадровий текст прочитав Хоакін Фенікс — оскароносний актор, який займається зоозахисним активізмом. Саундтрек до стрічки написав відомий музикант та веган-активіст Мобі.

Центральними темами фільму є видова дискримінація та права тварин, а також теми расизму та сексизму. Документальна стрічка демонструє отримані завдяки прихованій камері приголомшливі записи із зоомагазинів, «цуценячих ферм», притулків для бездомних тварин, птахофабрик, хутрових ферм, цирків та дослідницьких лабораторій.

Фільм викриває неймовірну жорстокість щодо тварин та є культовим у веганському та зоозахисному русі.

Прем'єра «Землян» відбулася на фестивалі Artivist Film Festival у 2005 році, де фільм здобув нагороду в категорії «Найкращий документальний фільм». Також картина дістала нагороду Бостонського кінофестивалю та кінофестивалю в Сан-Дієго, де премією Humanitarian Award за свою роботу над фільмом був нагороджений Хоакін Фенікс.

Наголосимо, що низка українських зоозахисних організацій сумісно засудили дії терориста та заявили, що в жодному разі не підтримують такі методи популяризації веганських та зоозахисних ідей. Також вони звернулися із проханням не нівелювати всі досягнення зоозахисного руху в Україні через луцького терориста.



Сам Кривош займався опікою тварин, зокрема — собак. Він працював у притулку майже п’ять років та домігся у місцевої влади прийняття програми стерилізації.

Нагадаємо, 21 липня в Луцьку терорист, який назвався Максимом Плохим, захопив автобус «Берестечко-Краснилівка» із людьми. Поліція оголосила в місті план «Заручник», центр Луцька перекрили, на місце подій прибула бронетехніка та військові. Згодом терорист висунув вимоги через одну зі своїх сторінок у соцмережах.

Чоловік вимагав від держпосадовців визнати, що вони є «єдиними терористами в законі» та наполягав, щоби президент України Володимир Зеленський порекомендував на відео фільм «Земляни» 2005 року. Близько 21:30 терорист Максим Кривош здався силовикам. Після цього відео зі зверненням президента видалили з його сторінки.