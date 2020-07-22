Фильм "Земляне". Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n141450-zemlyane-chto-izvestno-o-filme-kotoryy-reklamiroval-luckiy-terrorist.html

Ракурс

«Земляне» — фильм, который прославился благодаря требованиям луцкого террориста Максима Кривоша. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми ради развлечений, еды и одежды.

Режиссером фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, а закадровый текст прочитал Хоакин Феникс — оскароносный актер, который занимается зоозащитных активизмом. Саундтрек к ленте написал известный музыкант и веган-активист Моби.

Центральными темами фильма является видовая дискриминация и права животных, а также темы расизма и сексизма. Документальная лента демонстрирует полученные благодаря скрытой камере записи из зоомагазинов, «щенячьих ферм», приютов для бездомных животных, птицефабрик, пушных ферм, цирков и исследовательских лабораторий.

Фильм разоблачает невероятную жестокость по отношению к животным и является культовым в веганских и зоозащитных движениях.

Премьера «Землян» состоялась на фестивале Artivist Film Festival в 2005 году, где фильм получил награду в категории «Лучший документальный фильм». Также картина получила награду Бостонского кинофестиваля и кинофестиваля в Сан-Диего, где премией Humanitarian Award за свою работу над фильмом был награжден Хоакин Феникс.

Отметим, что ряд украинских зоозащитных организаций осудили действия террориста и заявили, что в не поддерживают такие методы популяризации веганских и зоозащитных идей. Также они обратились с просьбой не нивелировать все достижения зоозащитных движений в Украине из-за луцкого террориста.



Сам Максим Кривош опекал животных, в частности — собак. Он работал в приюте около пяти лет и добился принятия программы стерелизации для своего города.

Напомним, 21 июля в Луцке террорист, назвавшийся Максимом Плохим, захватил автобус «Берестечко-Красниловка» с людьми. Полиция объявила в городе план «Заложник», центр Луцка перекрыли, на место событий прибыла бронетехника и военные. Впоследствии террорист выдвинул требования через одну из своих страниц в соцсетях.

Мужчина требовал от чиновников признать, что они являются «единственными террористами в законе» и настаивал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал на видео фильм «Земляне» 2005 года. Около 21:30 террорист Максим Кривошей сдался силовикам. После этого видео с обращением президента удалили с его страницы.