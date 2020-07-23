Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Принцеса Діана. Фото: Buro 24/7

Таємний лист принцеси Діани оприлюднили в Великій Британії (ФОТО)

23 лип 2020, 17:03
999

Принцеса Діана написала таємного листа за рік до розлучення з принцом Чарльзом і за шість років до смерті.

У ньому йдеться про її плани на майбутні десятиліття. Тепер лист виставили на аукціон, повідомляє Daily Mail.

Діана у своєму листі, який датується 1991 роком, писала своєму близькому другові Дадлі Поплаку про те, що вона з цікавістю дивиться в майбутнє і багато чому навчилася за попередні роки. Також вона подякувала адресата за малюнки, які він намалював на честь 30-річчя принцеси Уельської.

Лист принцеси Діани. Фото: Daily mail

В особистому листі Діана згадала і «важливий урок», який вона засвоїла. Припускається, що мова йде про скандал з Каміллою Паркер Боулз через її роман з принцом Чарльзом, чоловіком Діани.

Лист було написано на папері з емблемою Кенсингтонського палацу, його оприлюднили тільки через 29 років після відправлення. Разом із листом була виявлена ​​й окрема записка матері леді Ді, Френсіс Шенд Кідд.


Тепер рідкісні листи продають за 600 фунтів стерлінгів на аукціоні. На продаж їх виставив аукціоніст Девід Лей з Пензансу, Корнуолл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принцесу Діану назвали найвродливішою жінкою королівської сім’ї. Мати британського принца Вільяма була володаркою майже досконалого обличчя. Згідно з золотим перетином, її пропорції на 89% близькі до ідеалу.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿