Принцеса Діана. Фото: Buro 24/7

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Принцеса Діана написала таємного листа за рік до розлучення з принцом Чарльзом і за шість років до смерті.

У ньому йдеться про її плани на майбутні десятиліття. Тепер лист виставили на аукціон, повідомляє Daily Mail.

Діана у своєму листі, який датується 1991 роком, писала своєму близькому другові Дадлі Поплаку про те, що вона з цікавістю дивиться в майбутнє і багато чому навчилася за попередні роки. Також вона подякувала адресата за малюнки, які він намалював на честь 30-річчя принцеси Уельської.





В особистому листі Діана згадала і «важливий урок», який вона засвоїла. Припускається, що мова йде про скандал з Каміллою Паркер Боулз через її роман з принцом Чарльзом, чоловіком Діани.

Лист було написано на папері з емблемою Кенсингтонського палацу, його оприлюднили тільки через 29 років після відправлення. Разом із листом була виявлена ​​й окрема записка матері леді Ді, Френсіс Шенд Кідд.

Тепер рідкісні листи продають за 600 фунтів стерлінгів на аукціоні. На продаж їх виставив аукціоніст Девід Лей з Пензансу, Корнуолл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принцесу Діану назвали найвродливішою жінкою королівської сім’ї. Мати британського принца Вільяма була володаркою майже досконалого обличчя. Згідно з золотим перетином, її пропорції на 89% близькі до ідеалу.