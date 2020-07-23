Терориста Кривоша арештували — в суді він дав прес-конференцію, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n141534-terorysta-kryvosha-areshtuvaly-v-sudi-vin-dav-pres-konferenciu.html

Ракурс

Максима Кривоша суд у Луцьку арештував на два місяці без можлиовсті внесення застави. До 18 вересня він пробуде в СІЗО.

Сьогодні в суді 44-річний Кривош дав справжню прес-конференцію журналістам, оприлюднивши подробиці своєї біографії, хоча найбільше він говорив про свої «філософські» погляди.

Він заявив, що спільників у нього не було, а серед всіх гілок влади тільки президент України Володимир Зеленський почув його вимоги. Кривош зазначив, що тільки після розмови із Зеленським він відпустив заручників.

Він розповів, що автобус для захоплення вибрав випадково, а люди переважно весь час користувалися телефонами. Кривош мав намір захопити собор в центрі Луцька, але він виявився зачиненим на карантин. Свій вчинок він назвав не терактом, а перфомансом.

План дій був… Авторитетів у мене немає, — сказав терорист. Він також додав: Чекайте новин набагато цікавіше, ніж ця. Очікуйте продовження перфоменсу «Антисистема».

Максим Кривош 21 липня захопив 13 пасажирів рейсового автобуса. Він цілий день утримував їх і відпустив тільки після телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави записав відео у себе у Фейсбук про фільм «Земляни», яке згодом видалив.

Кривошу оголосили підозру про вчинення терористичного акту, захоплення та тримання заручників, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також про незаконне зберігання зброї та вибухівки.