Полтавський терорист утік до лісу, заручник на свободі. Фото: Цензор.НЕТ

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Захоплення заручника сталося у Полтаві у четвер, 23 липня. Наразі заручника, начальника карного розшуку обласного управління Нацполіції, звільнено.

Після того, як терорист декілька годин їздив дорогами Полтавщини, він вирішив покинути автівку, у якій тримав заручника, та втекти до лісу. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Зазначається, що зловмисник кинув авто посеред дороги та втік до лісосмуги. Він зник у лісі у Решетилівському районі Полтавщини. Наразі проводиться операція із його затримання.

Поліцейський, якого утримував чоловік, вже на свободі. Він неушкоджений, додали у Нацполіції.

Наразі правоохоронці зупиняють усі автівки, що їдуть із напрямку Великих Сорочинець, та перевіряють їх, а також документи осіб.

Як відомо, уранці в Полтаві біля приміщення адміністративного суду на вулиці Остапа Вишні працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами.

Під час затримання той дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. За руку він утримував співробітника поліції. Згодом поліцейського-заручника обміняли на начальника карного розшуку обласного управління Нацполіції, після чого терорист виїхав за межі міста.