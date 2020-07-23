Полтавский террорист сбежал в лес, заложник на свободе. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Захват заложника произошел в Полтаве в четверг, 23 июля. Сейчас заложник, начальник уголовного розыска областного управления Нацполиции, освобожден.

После того, как террорист несколько часов ездил по дорогам Полтавщины, он решил покинуть машину, в которой держал заложника, и убежать в лес. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что злоумышленник бросил авто посреди дороги и убежал в сторону лесополосы. Он исчез в лесу в Решетиловском районе Полтавщины. В настоящее время проводится операция по его задержанию.

Полицейский, которого удерживал мужчина, уже на свободе. Он невредим, добавили в Нацполиции.

Сейчас правоохранители останавливают все машины, которые едут со стороны Великих Сорочинцев, и проверяют их, а также документы водителей.

Как известно, утром в Полтаве возле здания административного суда на улице Остапа Вишни работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

Во время задержания тот достал гранату РГД-5 и угрожал ее взорвать. За руку он держал сотрудника полиции. Впоследствии полицейского-заложника обменяли на начальника уголовного розыска областного управления Нацполиции, после чего террорист выехал за пределы города.