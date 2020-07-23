Террористу с гранатой не позволяют заезжать в населенные пункты Полтавщины (ФОТО, ВИДЕО)

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Террористу с гранатой из Полтавы не позволяют заезжать в населенные пункты области. Сейчас он с заложником ездит по дорогам нескольких районов Полтавщины.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов. Террористу не позволят попасть в населенные пункты, спецоперация якобы находится уже на завершающем этапе.

В машине находится подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян. Стратегия действий полиции пока — переговоры.

Стало известно, что террорист — 32-летний Роман Скрипник, ранее он работал автослесарем в ангарах, возле которых и произошел сегодняшний инцидент.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Скрипник — ранее судимый за хранение и сбыт наркотиков. Он женат и воспитывает ребенка, участвовал в АТО (2015−2016 годы).

В марте 2017 года мужчину с таким же именем, по решению суда, принудительно отправили ​​на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу. 1 июня 2020 года у Скрипника забрали водительское удостоверение на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни работники подразделения уголовного розыска пытались задержать подозреваемого в серийном угоне авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.