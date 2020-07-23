Полтавский террорист выехал с заложником в направлении Киева, фото — Департамент уголовного розыска

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Полтавского полицейского-заложника обменяли на начальника уголовного розыска областного управления Нацполиции.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, полковник Виталий Шиян поехал в автомобиле, который был предоставлен преступнику по его требованию.

Также в полтавских СМИ появилась информация, что автомобиль движется в сторону Киева. Речь идет о марке авто ВАЗ-2111.

После переговоров с похитителем автомобиля полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался. Мужчина взял с собой гранату и поехал на автомобиле за пределы области в направлении Супруновки. Его сопровождают полицейские автомобили.

Автомобиль движется полевыми дорогами вместе с полицейским сопровождением. Сейчас они в Решетиловском районе. Об этом сообщил «Сусіпільному» спикер областной полиции Роман Гришин.

Утром в Полтаве возле здания административного суда на улице Остапа Вишни работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, подозреваемого в незаконном завладении транспортными средствами.

Во время задержания тот достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. За руку он держал сотрудника полиции. В городе ввели спецоперацию «Гром».