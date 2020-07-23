Взрывом угрожают в Полтаве. Фото: Полтавщина, департамент уголовного розыска

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Ракурс

В Полтаве мужчина, который подозревается в угоне автомобиля, угрожает взорвать гранату.

Спецоперация по задержанию подозреваемого проводится на ул. Остапа Вишни, вблизи бывшего хлебозавода. Злоумышленник вытащил гранату РГД-5 и угрожает взорвать себя и полицейского. С ним ведут переговоры. Об этом 23 июля сообщил пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

В Департаменте уголовного розыска в Telegram позже заявили, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров он поменял удерживаемого полицейского на начальника областного управления уголовного розыска Виталия Шияна, с которым поехал на автомобиле в направлении выезда из города. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

Напомним, 21 июля в Луцке Максим Кривош (Плохой) захватил автобус с заложниками забаррикадировался в нем в центре города. Злоумышленник стрелял в сторону правоохранителей и швырял гранаты. Террорист требовал от президента Владимира Зеленского записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года и глава государства выполнил условия боевика. После этого террорист сдался правоохранителям.

А 22 июля в Харькове появилась информация, что мужчина с оружием захватил здание и взял людей в заложники. Террорист обещал взорвать здание в частном секторе города-миллионника. Позже информацию опровергли.