Вибухом погрожують у Полтаві. Фото: Полтавщина, департамент карного розшуку

https://racurs.ua/ua/n141509-zaruchnyka-u-poltavi-pogrojuie-pidirvaty-zlovmysnyk-foto.html

Ракурс

У Полтаві чоловік, який підозрюється у викраденні автомобіля, погрожує підірвати гранату.

Спецоперація із затримання підозрюваного проводиться на вул. Остапа Вишні, поблизу колишнього хлібозаводу. Зловмисник дістав гранату РГД-5 й погрожує підірвати себе і поліцейського. З ним ведуть перемови. Про це 23 липня повідомив прес-служба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

У Департаменті карного розшуку у Telegram згодом заявили, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. Після переговорів він поміняв на утримуваного поліцейського на начальника обласного управління карного розшуку Віталія Шияна, з яким поїхав на автомобілі у напрямку виїзду з міста. Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку Максим Кривош (Плохой) захопив автобус із заручниками забарикадувався у ньому в центрі Луцька. Зловмисник стріляв в бік правоохоронців та жбурляв гранати. Терорист вимагав від президента Володимира Зеленського записати відеозвернення із закликом дивитися документальний фільм «Земляни» 2005 року й глава держави виконав умови бойовика. Після цього терорист здався правоохоронцям.

А 22 липня у Харкові з’явилася інформація, що чоловік зі зброєю захопив будівлю і взяв людей в заручники. Терорист обіцяв підірвати будівлю у приватному секторі міста-мільйонника. Згодом інформацію спростували.