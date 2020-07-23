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Ракурс
Полтавський терорист виїхав із заручником у напрямку Києва, фото — Департамент карного розшуку

Полтавський терорист виїхав із заручником у напрямку Києва — ЗМІ (ВІДЕО)

23 лип 2020, 12:10
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Захват заручників стався у полтаві. Полтавського поліцейського-заручника обміняли на начальника карного розшуку обласного управління Нацполіції.

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, полковник Віталій Шиян поїхав в автомобілі, який був наданий злочинцеві на його вимогу.

Також у полтавських ЗМІ з’явилася інформація, що автомобіль рухається в бік Києва. Йдеться про марку авто ВАЗ-2111.

Після переговорів із викрадачем автомобіля поліція запропонувала йому обміняти заручника та виїхати за межі Полтави, чим він і скористався. Чоловік взяв із собою гранату і поїхав на автомобілі за межі Полтави у напрямку Супрунівки. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

Авто рухається польовими дорогами разом із поліцейським супроводом. Нині вони в Решетилівському районі. Про це повідомив «Суспільному» речник обласної поліції Роман Грішин.


Уранці в Полтаві біля приміщення адміністративного суду на вулиці Остапа Вишні працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання той дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. За руку він утримував співробітника поліції.

В місті введено спеціальну операцію «Грім».

Джерело: Ракурс


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