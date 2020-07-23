Полтавський терорист виїхав із заручником у напрямку Києва, фото — Департамент карного розшуку

https://racurs.ua/ua/n141512-poltavskyy-teroryst-vyyihav-iz-zaruchnykom-u-napryamku-kyieva-zmi-video.html

Ракурс

Захват заручників стався у полтаві. Полтавського поліцейського-заручника обміняли на начальника карного розшуку обласного управління Нацполіції.

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, полковник Віталій Шиян поїхав в автомобілі, який був наданий злочинцеві на його вимогу.

Також у полтавських ЗМІ з’явилася інформація, що автомобіль рухається в бік Києва. Йдеться про марку авто ВАЗ-2111.

Після переговорів із викрадачем автомобіля поліція запропонувала йому обміняти заручника та виїхати за межі Полтави, чим він і скористався. Чоловік взяв із собою гранату і поїхав на автомобілі за межі Полтави у напрямку Супрунівки. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

Авто рухається польовими дорогами разом із поліцейським супроводом. Нині вони в Решетилівському районі. Про це повідомив «Суспільному» речник обласної поліції Роман Грішин.

Уранці в Полтаві біля приміщення адміністративного суду на вулиці Остапа Вишні працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання той дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. За руку він утримував співробітника поліції.

В місті введено спеціальну операцію «Грім».