Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Ракурс

У Києві коронавірус за минулу добу виявили ще у 112 осіб.

Станом на 23 липня в столиці вже 7 тис. 278 підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих: 60 жінок віком від 19 до 88 років та 47 чоловіків віком від 19 до 73 років. Також заражені двоє дівчаток від шести місяців та 14 років та троє хлопчиків від чотирьох до 15 років. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

До столичних лікарень госпіталізували 13 пацієнтів, а інші перебувають під контролем лікарів на самоізоляції. За добу COVID-19 подолали 25 осіб, а з початку епідемії видужали 2 тис. 546 мешканців столиці.

Найбільше заражень минулої доби виявили:

у Дарницькому районі — 20;

у Деснянському — 16;

у Печерському та Солом‘янському районах — по 13 випадків.

Нагадаємо, коронавірусна інфекція COVID-19 продовжує поширюватися Україною. 23 липня в Україні зафіксували 856 випадків зараження, а загалом кількість хворих зростає третю добу поспіль. За 20 липня було зафіксовано 651 випадок, за 21 липня — 673 випадки, за 22 липня — 829 випадків.