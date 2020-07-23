Пожежа через обстріли бойовиків на Луганщині — рятувальники показали фото наслідків

Лісова пожежа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141510-pojeja-cherez-obstrily-boyovykiv-na-luganschyni-ryatuvalnyky-pokazaly-foto-naslidkiv.html

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Пожежа на Луганщині, що виникла в результаті обстрілу бойовиків, практично повністю ліквідована рятувальниками.

Тління окремих ділянок трави та молодих насаджень в лісі триває, повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області.





Загрози розповсюдження вогню на найближчі населені пункти немає.

Вчора, 22 липня, через обстріли проросійських бойовиків спалахнула суха трава та молоді насадження в лісі поблизу села Лопаскине Новоайдарського району в Луганській області.





Загоряння зафіксували у 2 км від села. Крім того, по периметру села Лопаскине облаштували мінералізовану смугу. З вогнем боролися 183 людини та 47 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Луганській області виникла лісова пожежа. Спалахнула суха трава та зелені насадження біля села Лопаскине. Причиною загоряння назвали обстріли.