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Лесной пожар. Фото: Pixabay

Пожар из-за обстрелов боевиков на Луганщине — спасатели показали фото последствий

23 июл 2020, 11:47
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Пожар на Луганщине, который возник в результате обстрела боевиков, практически полностью ликвидирован спасателями.

Тление отдельных участков травы и молодых насаждений в лесу продолжается, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Пожар на Луганщине. Фото: ГСЧС

Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет.

Вчера, 22 июля, из-за обстрелов пророссийских боевиков вспыхнула сухая трава и молодые насаждения в лесу вблизи села Лопаскино Новоайдарского района в Луганской области.

Пожар на Луганщине. Фото: ГСЧС


Возгорание зафиксировали в 2 км от села. Кроме того, по периметру села Лопаскино обустроили минерализованную полосу. С огнем боролись 183 человека и 47 единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Луганской области возник лесной пожар. Вспыхнула сухая трава и зеленые насаждения возле села Лопаскино. Причиной возгорания назвали обстрелы.

Источник: Ракурс


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