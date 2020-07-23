Лесной пожар. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141510-pojar-iz-za-obstrelov-boevikov-na-luganschine-spasateli-pokazali-foto-posledstviy.html

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Пожар на Луганщине, который возник в результате обстрела боевиков, практически полностью ликвидирован спасателями.

Тление отдельных участков травы и молодых насаждений в лесу продолжается, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.





Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет.

Вчера, 22 июля, из-за обстрелов пророссийских боевиков вспыхнула сухая трава и молодые насаждения в лесу вблизи села Лопаскино Новоайдарского района в Луганской области.





Возгорание зафиксировали в 2 км от села. Кроме того, по периметру села Лопаскино обустроили минерализованную полосу. С огнем боролись 183 человека и 47 единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Луганской области возник лесной пожар. Вспыхнула сухая трава и зеленые насаждения возле села Лопаскино. Причиной возгорания назвали обстрелы.