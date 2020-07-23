Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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В Киеве коронавирус за минувшие сутки обнаружили еще у 112 человек. По состоянию на 23 июля в столице уже 7 тыс. 278 подтвержденных случаев COVID-19.

Среди больных: 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет и 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет. Также заражены две девочки от шести месяцев и 14 лет и три мальчика от четырех до 15 лет. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

В столичные больницы госпитализировали 13 пациентов, а другие находятся под контролем врачей на самоизоляции. За сутки COVID-19 преодолели 25 человек, а с начала эпидемии выздоровели 2 тыс. 546 жителей столицы.

Больше всего заражений прошедшие сутки обнаружили:

в Дарницком районе — 20;

в Деснянском — 16;

в Печерском и Соломенском районах — по 13 случаев.

Напомним, коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться по Украине. 23 июля в Украине зафиксировали 856 случаев заражения, количество заражений растет третьи сутки подряд. 20 июля был зафиксирован 651 случай, за 21 июля — 673 случая, за 22 июля — 829 случаев.