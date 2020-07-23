Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Необычных морских жителей заметили в реке возле Киева

Необычных морских жителей заметили в реке возле Киева

23 июл 2020, 13:57
999

Экология в Украине находится в плачевном состоянии. Возле Киева в водохранилищах реки Днепр специалисты заметили необычных для этих вод морских жителей. В водохранилищах поселились медузы и рыба-игла.

Это говорит о критическом состоянии рек и повышенной солености воды, ведь в нормальных условиях эти морские животные живут только в море. Об этом сообщает Ассоциация рыболовов Украины, пишет «Интерфакс-Украина».


Ученые утверждают, что «вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева». При том за последние годы качество воды в Днепре значительно ухудшилось. Так, если несколько лет назад морских жителей можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сейчас они обитают и в столичных заливах.

В Ассоциации рыболовов также отметили, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории насчитывается 57 отмелей. Если никакие меры по спасению реки не будут приняты, уже через несколько лет эти участки могут превратиться в острова.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров