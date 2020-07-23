Необычных морских жителей заметили в реке возле Киева

https://racurs.ua/n141520-neobychnyh-morskih-jiteley-zametili-v-reke-vozle-kieva.html

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Экология в Украине находится в плачевном состоянии. Возле Киева в водохранилищах реки Днепр специалисты заметили необычных для этих вод морских жителей. В водохранилищах поселились медузы и рыба-игла.

Это говорит о критическом состоянии рек и повышенной солености воды, ведь в нормальных условиях эти морские животные живут только в море. Об этом сообщает Ассоциация рыболовов Украины, пишет «Интерфакс-Украина».

Ученые утверждают, что «вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева». При том за последние годы качество воды в Днепре значительно ухудшилось. Так, если несколько лет назад морских жителей можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сейчас они обитают и в столичных заливах.

В Ассоциации рыболовов также отметили, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории насчитывается 57 отмелей. Если никакие меры по спасению реки не будут приняты, уже через несколько лет эти участки могут превратиться в острова.