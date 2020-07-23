Ученые нашли вымерший вид гигантских сов. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n141519-novyy-vid-gigantskih-sov-nashli-uchenye-infografika.html

Ракурс

Новый вид совы, которая жила на планете около 40 тыс. лет назад, обнаружили аргентинские палеонтологи.

Птица была внушительных размеров и охотилась на более мелких сов. Окаменелые останки совы обнаружили в формации Кангагуа, расположенной в эквадорской провинции Чимборасо. Новый вид получил название Asio ecuadoriensis, сообщается на ресурсе Springer.

Новая птица была почти гигантской — высота 70 см, а размах крыльев 1,5 м. Она имеет гораздо более внушительные лапы, чем у любого другого вида сов. Животное нашли в пещере, которая, по мнению ученых, служила для этой птицы гнездом. Она была хищником и охотилась на более мелких сов.

По словам исследователя Федерико Агнолина, ученые предполагают, что изменение климата, которое произошло около 10 тыс. лет назад, когда закончился Ледниковый период, было частично причиной исчезновения этих крупных хищных птиц.

Напомним, новый вид ихтиозавров — древних хищных ящеров, живших в воде в Мезозойскую эру во время господства на Земле динозавров, неожиданно обнаружили среди экспонатов Государственного музея естествознания Штутгарта в Германии.