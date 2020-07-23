Орбитальная ракета на борту Boeing 747. Фото: Virgin Orbit

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Ракурс

Космос продолжают осваивать ученые со всего мира, но не всегда у них это получается. Ракета, которую пытались запустить из модифицированного самолета Boeing 747 Cosmis Girl на низкую околоземную орбиту 25 мая, упала из-за поломки в топливной системе.

По словам главы компании-строителя ракеты Virgin Orbit Дэна Харта, расследование показало, что в двигатель перестал поступать жидкий кислород из-за разрушения топливопровода высокого давления. Об этом он рассказал YouTube-каналу Space Generation.





Из-за нехватки кислорода орбитальная ракета упала спустя 9 секунд после отсоединения от крыла самолета. Благодаря тому, что ракета упала в океан и уцелела, специалисты смогли детально изучить причины сбоя.

Орбитальная ракета LauncherOne представляет собой легкую двухступенчатую ракету-носитель для доставки на низкую околоземную орбиту (до 230 км) до 500 кг грузов. Особенность ракеты заключается в том, что ее запускают не из космодрома, а с крыла самолета Boeing 747 Cosmic Girl на высоте 10 км.

Такой способ позволяет избежать трудностей наземного запуска, таких как плохая погода или сильный ветер, а ракета начинает запуск уже в более разреженном слое атмосферы.

Компания планирует предоставлять услуги по запуску малых спутников и космических грузов с самолета и конструировать 24 ракеты в год. Стоимость одного запуска составляет 10−12 млн. долл. Отмечается, что это дешевле, чем запуск с космодрома.

Напомним, ранее мы сообщали, что ракета Electron американской компании Rocket Lab после старта с площадки на полуострове Махи в Новой Зеландии сумела подняться лишь на высоту 194,8 км, а затем начала падать на Землю. Видео, которое транслировалось из ракеты, оборвалось спустя 5 минут 41 секунду после старта, когда работала вторая ступень ракеты-носителя.