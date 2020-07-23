Орбітальна ракета на борту Boeing 747. Фото: Virgin Orbit

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Космос продовжують освоювати вчені з усього світу, але не завжди у них це виходить. Ракета, яку намагалися запустити з модифікованого літака Boeing 747 Cosmis Girl на низьку навколоземну орбіту 25 травня, впала через несправність в паливній системі.

За словами голови компанії-виробника ракети Virgin Orbit Дена Харта, розслідування показало, що у двигун перестав надходити рідкий кисень через руйнування паливопроводу високого тиску. Про це він розповів YouTube-каналу Space Generation.

Через нестачу кисню орбітальна ракета впала через 9 секунд після відʼєднання від крила літака. Завдяки тому, що ракета впала в океан та вціліла, фахівці змогли детально вивчити причини збою.

Орбітальна ракета LauncherOne являє собою легку двоступеневу ракету-носій для доставки на низьку навколоземну орбіту (до 230 км) до 500 кг вантажів. Особливість ракети в тому, що її запускають не з космодрому, а з крила літака Boeing 747 Cosmic Girl на висоті 10 км.

Такий спосіб дозволяє уникнути труднощів наземного запуску, таких як погана погода або сильний вітер, а ракета починає політ уже в розрідженому шарі атмосфери.

Компанія планує надавати послуги із запуску малих супутників і космічних вантажів із літака й конструювати 24 ракети на рік. Вартість одного запуску складає 10—12 млн дол. Зазначається, що це дешевше, ніж запуск із космодрому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракета Electron американської компанії Rocket Lab після старту з майданчика на півострові Махія в Новій Зеландії зуміла піднятися лише на висоту 194,8 км, а потім почала падати на Землю. Відео, яке транслювалося з ракети, обірвалося через 5 хвилин 41 секунду після старту, коли вже працював другий ступінь ракети-носія.