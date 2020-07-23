Вчені знайшли вимерлий вид гігантських сов. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n141519-novyy-vyd-gigantskyh-sov-znayshly-vcheni-infografika.html

Ракурс

Новий вид сови, яка жила на планеті близько 40 тис. років тому, виявили аргентинські палеонтологи.

Птах був значних розмірів і полював на більш дрібних сов. Скам’янілі останки сови виявили у формації Кангагуа, розташованої в еквадорській провінції Чимборасо. Новий вид отримав назву Asio ecuadoriensis, повідомляється на ресурсі Springer.

Новий птах був майже гігантським — висота 70 см, а розмах крил 1,5 м. Він має набагато значніші лапи, ніж у будь-якого іншого виду сов. Тварину знайшли в печері, яка, на думку вчених, служила для цього птаха гніздом. Вона була хижаком і полювала на дрібніших сов.

За словами дослідника Федеріко Агноліна, вчені припускають, що зміна клімату, яка сталася близько 10 тис. років тому, коли закінчився Льодовиковий період, було частково причиною зникнення цих великих хижих птахів.

Нагадаємо, новий вид іхтіозаврів — древніх хижих ящерів, що жили у воді в Мезозойську еру, в час панування на Землі динозаврів, несподівано виявили серед експонатів Державного музею природознавства Штутгарта в Німеччині.